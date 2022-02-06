США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

«3 февраля в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям. Российские коллеги, мои товарищи, приехали туда с позитивной программой, направленной на одно: нулифицировать, снять все ограничения для деятельности дипломатов в Соединенных Штатах Америки и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств. К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — заявил посол в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Он также сказал, что дипмиссия будет работать «до последнего дипломата», пытаясь «нормализовать российско-американские отношения».

1 февраля в посольстве США в Москве заявили, что не считают предписание Госдепартамента, согласно которому несколько десятков российских дипломатов должны покинуть Вашингтон в январе и июне этого года, высылкой дипломатических работников.