США подсчитали потери России и Украины в случае войны

РФ стянула к границе с Украиной 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения. Об этом пишут Reuters, Financial Times, AFP, The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, если российские войска возьмут Киев за несколько дней. В итоге Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия — 3–10 тыс., могут погибнуть 25–50 тыс. мирных жителей.

По данным западной прессы, за последние две недели число батальонных тактических групп на границе РФ с Украиной увеличилось с 60 до 83, еще 14, как сообщается, находятся в пути. В США связывают сроки вторжения с промерзанием почвы, которое должно достигнуть пика к 15 февраля и будет находиться в таком состоянии до апреля. Якобы это необходимо для переброски техники по бездорожью. Сообщается также, что вторжение приведет к бегству миллионов украинцев в Европу.

Россия может отказаться от полномасштабной войны в пользу других вариантов, включая ограниченное вторжение, считают в Вашингтоне. По мнению руководства США, Владимир Путин еще не принял окончательного решения, но создает условия для реализации любых сценариев.

В публикациях СМИ не приводятся имена чиновников, которые раскрыли информацию об оценках, поскольку они не привели доказательств, которые бы подтвердили эти данные. В постпредстве России при ООН назвали эти статьи безумием.

Фото: Минобороны Украины