Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя Назарбаева

Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев не вошел в список кандидатов в совет директоров «Газпрома».

В конце января правительство России выдвинуло его, но в окончательном перечне его имени нет. Зато там появилась кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Все остальные кандидаты, предложенные кабмином, тоже вошли в окончательный список.

Годовое собрание акционеров «Газпрома», на котором выберут совет директоров, назначено на 30 июня. Кулибаев входит в этот орган с 2011 года.

Он женат на средней дочери Назарбаева Динаре. В январе, после подавления протестов в Казахстане, он покинул пост главы национальной палаты предпринимателей. Два других зятя экс-главы государства тоже лишились руководящих постов в крупных компаниях Казахстана.

Герхард Шредер руководил правительством Германии в 1998-2005 годах. С 2017-го он возглавляет совет директоров «Роснефти».