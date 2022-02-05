В ФРГ заподозрили Россию в намерении установить «марионеточный режим» в Украине и присоединить ее к Союзному государству

По данным Bild, полноценное вторжение России в Украину может начаться «​​не позднее марта», если Владимир Путин не передумает. После этого, отмечает издание, российская армия должна победить украинскую «в поле» и осадить крупные города. Параллельно Москва должна активизировать «агентурные ячейки», целью которых будут переговоры о «мирной» капитуляции и сдаче городов. Затем, по версии газеты, российские власти намерены создать «народную раду», в которую войдут депутаты, прошедшие отбор российской разведки, а впоследствии установить «марионеточный режим». Перед ним будет стоять задача «сломать сопротивление миллионов украинцев», утверждает Bild. Для этого в частности могут быть созданы лагеря для содержания «проукраинских активистов».

Окончательной целью Москвы газета называет создание «полицейского государства», которое подготовит условия для «общенационального референдума по присоединению к России». В итоге планируется создать Союзное государство России, Белоруссии и Украины с «марионеточными режимами» в Минске и Киеве, пишет издание.

В посольстве России в Берлине эту информацию назвали «смесью спекуляций и слухов» и заявили, что больше никак не будут это комментировать.