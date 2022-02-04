Apple и Spotify открыли представительства в России по закону о «приземлении»

Компания Apple Distribution International Ltd., зарегистрированная в Ирландии, выполнила все требования российского закона о «приземлении». Как следует из материалов Роскомнадзора, она открыла в РФ свое представительство, создала форму для отправки обращений и сформировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Spotify пока не создал форму для отправки обращений.

Закон о «приземлении», принятый летом 2021 года, распространяется на иностранные сайты и сервисы, чья ежедневная аудитория из России превышает 500 тысяч человек. В список компаний, которых обязали выполнять закон, вошли Google, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.

Если они откажутся выполнить требования, им запретят размещать рекламу и принимать платежи в России, а их сайты могут заблокировать или же доступ к ним будет замедлен, как это было сделано с Twitter.