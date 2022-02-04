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США вводят визовые ограничения для некоторых граждан Белоруссии

04.02.2022

Причиной стало преследование спортсменов республики

Власти США вводят визовые ограничения для белорусов. Как пишет The Guardian, решение принято на фоне ситуации вокруг Украины и присутствия российских войск в Белоруссии, но Госдеп «ссылается на репрессии против спортсменов за границей», не говоря, кто конкретно станет мишенью санкций.

В числе репрессий называют попытку принудительной репатриации с Олимпиады в Токио бегуньи Кристины Тимановской, которая в 2021 году раскритиковала тренеров своей сборной, была отстранена от участия в Играх, отказалась возвращаться в республику и позднее смогла выехать в Польшу. Александр Лукашенко объявлял, что Тимановской «манипулировали», а девушка отказалась возвращаться в Белоруссию, опасаясь за свою жизнь.

«Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми, кто столкнулся с попытками режима заставить критиков замолчать», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. 3 февраля он призвал Минск «немедленно освободить всех политзаключенных и начать честный диалог с оппозицией и гражданским обществом».

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