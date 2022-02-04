США вводят визовые ограничения для некоторых граждан Белоруссии

Власти США вводят визовые ограничения для белорусов. Как пишет The Guardian, решение принято на фоне ситуации вокруг Украины и присутствия российских войск в Белоруссии, но Госдеп «ссылается на репрессии против спортсменов за границей», не говоря, кто конкретно станет мишенью санкций.

В числе репрессий называют попытку принудительной репатриации с Олимпиады в Токио бегуньи Кристины Тимановской, которая в 2021 году раскритиковала тренеров своей сборной, была отстранена от участия в Играх, отказалась возвращаться в республику и позднее смогла выехать в Польшу. Александр Лукашенко объявлял, что Тимановской «манипулировали», а девушка отказалась возвращаться в Белоруссию, опасаясь за свою жизнь.

«Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми, кто столкнулся с попытками режима заставить критиков замолчать», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. 3 февраля он призвал Минск «немедленно освободить всех политзаключенных и начать честный диалог с оппозицией и гражданским обществом».