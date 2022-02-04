Индия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады

Власти Индии заявили, что присоединяются к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. В эстафету огня перед стартом соревнований включили командира полка китайской армии, который участвовал в бою с индийскими войсками на границе. Из-за этого представителя Индии не будет на церемониях открытия и закрытия Игр, передает заявление МИД страны The Washington Post.

Издание пишет, что это может ужесточить противостояние стран, которое началось с серии столкновений на границе и усиления военного присутствия там. За два года стороны провели 14 раундов переговоров по урегулированию разногласий. В МИД Индии называют прискорбным «то, что китайская сторона решила политизировать такое событие, как Олимпийские игры». Решение не будет влиять на участие единственного индийского спортсмена в соревнованиях. Официальные лица КНР не отреагировали на заявление.

Участник эстафеты олимпийского огня Ци Фабао провозглашен героем в Китае. В июне 2020 года, в ходе столкновения с индийскими пограничными войсками в спорном районе Галван, он получил серьезные травмы. Официальные СМИ КНР заявляли, что командир полка «пытался вести переговоры с индийскими коллегами, когда на него напали люди со стальными трубами, дубинками и камнями». В том столкновении погибли 20 индийских солдат, Китай признал четыре смерти со своей стороны. Ци был госпитализирован и некоторое время провел в коме.

Дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в декабре объявила администрация президента США. Сообщалось, что причинами стали нарушения прав человека в Синьцзяне. Китай обвинил западные страны в политизации Игр.