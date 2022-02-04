Путин заявил Си об «очень хороших» решениях по поставкам углеводородов в КНР

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели консультации перед стартом зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент РФ объявил на встрече о новом контракте на поставку Китаю газа с дальневосточных месторождений в объеме 10 млрд куб. м в год. Российские компании подготовили «очень хорошие новые решения» в этой сфере, сказал Путин.

«И в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год», — цитирует его ТАСС.

В поездке в Китай Путина сопровождают глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также министр энергетики Николай Шульгинов.