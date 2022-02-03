WP проанализировала позицию разных стран вокруг украинского конфликта

Дипломаты и мировые лидеры ведут множество переговоров касательно ситуации вокруг Украины, пишет The Washington Post. Для большего понимания обстановки издание представило путеводитель по позиции основных международных игроков.

Так, Вашингтон продолжает говорить, что придерживается позиции суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Штаты подчеркивают приверженность политике «открытых дверей» в НАТО, что позволяет принимать в альянс новых членов. Владимир Путин, между тем, обвиняет НАТО И США в использовании Украины в качестве пешки в противостоянии с Россией.

С 2014 года США предоставили Киеву военную помощь более чем на 2,7 млрд долларов, а в последние недели увеличивают поставки оружия и снаряжения. Также Вашингтон направляет 3 тыс. военнослужащих в Восточную Европу. Тем не менее, пишет издание, американское общество уже устало от войны, а официальные лица дают понять, что войска США в Украине не появятся.

Великобритания также выступает сторонником Украины, ее чиновники обвиняли Россию в организации заговора для свержения правительства в стране. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 февраля посетил Киев и призвал Москву добиваться дипломатического урегулирования кризиса. Соединенное королевство направило в восточноевропейскую страну противотанковые средства, а также готово перебросить дополнительные силы НАТО. Кроме того, в Лондоне заявляют о подготовке жестких санкций, в том числе в отношении «российских олигархов». Эту позицию, пишет WP, может подорвать статус английской столицы как убежища для богачей из России. Сам Борис Джонсон одновременно с созданием новой международной роли для своей страны борется с последствиями вечеринок на Даунинг-стрит.

Германия находится на осторожной позиции. Берлин отказался поставлять Украине оружие, вместо этого предложив направить партию касок, что стало причиной волны мемов в соцсетях. Украинские официальные лица упрекают власти Германии, между тем, крупнейшая экономика Европы в последние годы расширила торговые связи, и теперь ее политика в этой ситуации упирается в вопрос газопровода «Северный поток-2». Объект должен транспортировать газ в Германию из России и пока не введен в эксплуатацию, но зависимость Европы от топлива очевидна.

Немецкие социал-демократы обычно выступают за сближение с Россией, а МИД предостерегает Москву от вторжения в Украину. Официальные лица США добиваются, чтобы Берлин занял более жесткую позицию по отношению к Кремлю. В итоге в январе было сказано, что Германия все же рассмотрит возможность остановки «Северного потока-2». Также Берлин вместе с Парижем и Москвой возобновили переговоры о выполнении Минских соглашений.

Президент Франции Эммануэль Макрон, пишет WP, стремится позиционировать себя как европейского лидера после ухода с поста экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Он уже дважды за последние дни разговаривал с Путиным. Глава Финляндии Саули Ниинистё по мере роста напряженности хранит молчание, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан съездил в Москву. Его поездку дома назвали «предательской». Венгрия, пишет WP, занимает более мягкую позицию в отношении украинского кризиса, чем другие страны НАТО, регулярно критикует альянс, имеет хорошие отношения с Москвой и намерена импортировать больше российского газа. При этом в апреле Орбану, который назвал свой визит к Путину «миссией мира», предстоят выборы.

Польша имеет общую границу с Украиной, в советское время подвергалась агрессии с востока, и, по данным WP, восприняла наращивание российских сил как знак того, что в случае нападения на Украину Варшава может стать следующей целью. Власти Польши обещают Украине помощь с топливом, оружием и гуманитарными грузами. Страна входит в НАТО, там находятся 4,5 тыс. американских военнослужащих, и в Польше обеспокоены тем, что европейские государства могут согласиться отвести войска от районов возле российской границы.

Наконец, Китай в хороших отношениях с Россией. Ожидается, что Владимир Путин отправится в Пекин на церемонию открытия Олимпиады, где лично встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Издание отмечает, что на повестке их встречи будет Украина. Госдеп США призывал Пекин добиваться дипломатического решения по этому кризису. Но, пишет WP, Китай может выиграть от этой напряженности, так как ситуация отвлекла внимание от нарушения прав человека в КНР, а западные санкции против России создадут новые возможности для китайского бизнеса. При этом КНР закупает у Украины много военной техники, так что вряд ли будет заинтересован в реальном конфликте.