WADA: России не стоит рассчитывать на отмену антидопинговых санкций

Россия не должна считать, что санкции, введенные за употребление допинга ее спортсменами, автоматически снимутся по истечению их срока. Об этом, как пишет Reuters, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банка.

Ограничения в отношении российских спортсменов действуют до 16 декабря 2022 года. «Я думаю, пока слишком рано говорить, что эта глава закрыта. Это непрерывный процесс, давайте дождемся конца этого года», — заявил Банка журналистам агентства после брифинга в Пекине. Он отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно следовать правилам, требованиям и стандартам для отмены ограничений, и сейчас так и происходит. Но, по словам главы WADA, сейчас рано говорить, что российская практика соответствует всем требованиям.

В 2015 году произошел скандал, когда выяснилось, что российские легкоатлеты могли массово принимать стимулирующие вещества с санкции спортивных чиновников. В 2019 году были объявлены санкции против сборной страны, которые на четыре года запрещают ей выступать под российским флагом и исполнять гимн. Затем Спортивный арбитражный суд сократил этот срок вдвое, таким образом, ограничения будут действовать до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены третий раз подряд будут участвовать как нейтральные. В делегацию входит 212 атлетов, Reuters сообщает, что они подверглись наиболее тщательному тестированию перед Играми.