Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию

Экс-владелец Черкизовского рынка заочно арестован в России по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.

«2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», — сказано в сообщении МИД РФ.

В ноябре 2021 года российские дипломаты передали Черногории запрос генпрокурора с ходатайством отменить решение о политическом убежище. Исмаилова в октябре задержали, но отпустили по решению Высшего суда, который постановил, что бизнесмен был подвергнут политическим гонениям и не может быть выдан Москве.