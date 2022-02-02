Джонсон встретился с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанес визит в Киев, где там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам консультаций стороны выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что полномасштабное военное вторжение России в Украину будет «крупной стратегической ошибкой» и повлечет за собой «серьезные гуманитарные последствия». Великобритания заверила, что «стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии», говорится в заявлении.

На последовавшей за этим пресс-конференции Джонсон пообещал, что санкции против России вступят в силу «в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию». Он добавил, что эти санкции согласованы с США. По словам британского премьера, меры введут не чтобы «проявить враждебность к России», а чтобы продемонстрировать «преданность защите свободы Украины».

Джонсон также сказал, что Киеву предоставят 88 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи, чтобы сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.

Сегодня Борис Джонсон должен созвониться с Владимиром Путиным.