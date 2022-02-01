Названа причина включения «Росбалта»* в реестр «иноагентов»

Минюст признал «иностранным финансированием» информационного агентства «Росбалт»* сумму, которую оно получило от центра «Сова»* за аренду помещения для проведения конференции, сказано в решении Замоскворецкого районного суда Москвы. В этой инстанции издание оспаривало включение в реестр СМИ-«иноагентов».

В документе говорится, что в январе 2020 года центр «Сова»* перечислил «Росбалту»* 90 тысяч рублей, полученных от ЕС. «Сова»* при этом отчиталась в Минюст, что потратила деньги на аренду помещения.

Помимо этого, с сентября 2020 года «Росбалт»* цитировал другие СМИ-«иноагенты»: «Голос Америки»*, «Кавказ.Реалии»*, «Настоящее Время»* и «Север.Реалии»*, а также участвовал в подготовке их материалов, говорится в решении суда.

*«Росбалт», «Север.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Голос Америки», «Настоящее время», региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр „Сова“» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»