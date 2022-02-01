РКН требует от СМИ удалить материалы о расследованиях Навального

В ряд независимых российских СМИ пришли предписания Роскомнадзора с требованием удалить публикации, связанные с расследованиями Навального. В списке 77 публикаций.

На 13:30 МСК требования РКН получили The New Times, «Новая газета», «Эхо Москвы», Znak.com, телеканал «Дождь»*, «Медуза»*, саратовские «Свободные новости» и магаданский сайт «Весьма». В списке ведомства около 80 публикаций, это новости о «дворце Путина» под Геленджиком, состоянии Дмитрия Медведева по данным расследования «Он вам не Димон», недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, главы Роскомоса Дмитрия Рогозина и полной тезки супруги депутата Госдумы Леонида Слуцкого, а также о дорогих нарядах вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Роскомнадзор ссылается на письмо Генпрокуратуры о том, что эти публикации распространяют материалы запрещенной организации.

Ранее в декабре 2021 года РКН требовал от СМИ удалить публикации на основе расследований сайта «Проект»**.

* — внесены в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** — признан нежелательной организацией в России.

Фото — кадр из расследования о дворце под Геленджиком.