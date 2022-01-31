В Госдуме разработали законопроект о запрете уничтожения конфискованных продуктов

По словам зампреда фракции ЛДПР и главы думского комитета по труду, необходимо запретить уничтожать конфискованные продукты, «особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен». Нилов предложил использовать эти товары в государственных и муниципальных нуждах.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признаётся безопасной к использованию, зачем её уничтожать?», — объяснил Нилов «Известиям».

Он напомнил, что ранее аналогичную инициативу выдвигал Роспотребнадзор, его поддержал Минпромторг. Однако против выступил Минсельхоз. Ведомство отмечало, что такая продукция завозится в Россию по поддельным документам или вовсе без них, поэтому «может угрожать жизни и здоровью граждан».