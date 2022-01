Доктрина Путина

Владимир Путин в Кремле, декабрь 2021 г. Фото с сайта Foreign Affairs

Нынешний кризис между Россией и Украиной —это расплата, которая готовилась 30 лет. И касается этот кризис не только Украины и ее возможного членства в НАТО. Речь идет о будущем европейского порядка, образовавшегося после распада Советского Союза.

В 1990-е годы Соединенные Штаты и их союзники создали евроатлантическую архитектуру безопасности, в которой Россия не имела четких обязательств или доли. После прихода к власти президента России Владимира Путина Россия бросила вызов этой системе. Путин постоянно жалуется на то, что мировой порядок игнорирует интересы России в сфере безопасности, и требует от Запада признать право Москвы на сферу привилегированных интересов на постсоветском пространстве. Он совершал вторжения в соседние государства, такие как Грузия, которые вышли из орбиты России, чтобы не дать им полностью переориентироваться.

Теперь Путин продвинулся на шаг вперед. Он угрожает гораздо более масштабным вторжением в Украину, чем аннексия Крыма и интервенция на Донбассе, которые Россия осуществила в 2014 году,— вторжением, которое подорвет существующий порядок и потенциально восстановит превосходство России в том, что, по его мнению, является ее "законным" местом на европейском континенте и в мировых делах.

Он считает.что сейчас как раз подходящий момент для таких действий. По его мнению, Соединенные Штаты слабы, разделены и не способны проводить последовательную внешнюю политику. Десятилетия пребывания у власти сделали Путина большим скептиком в отношении могущества Соединенных Штатов. Путин сейчас имеет дело с пятым президентом США, и он воспринимает Вашингтон как не слишком надежного собеседника. Новое правительство Германии все еще нащупывает свои политические позиции, Европа в целом сосредоточена на своих внутренних проблемах, а напряженная ситуация на энергетическом рынке дает России рычаги влияния на континент. Кремль считает, что он может рассчитывать на поддержку Пекина — так, как Китай поддержал Россию после того, как Запад попытался изолировать ее в 2014 году.

Вторгаться или нет в Украину Путин еще не решил. Но независимо от того, пойдет он на этот шаг или нет, исходя из тех принципов, которыми Путин руководствуется во внешней политике , Москва и дальше будет предпринимать деструктивную политику.

Назовем это "доктриной Путина".

Основной элемент этой доктрины — заставить Запад относиться к России так, как будто это Советский Союз, держава, которую нужно уважать и бояться, имеющая особые права в своем районе и право голоса в каждом серьезном международном вопросе.

Согласно этой доктрине, только несколько государств обладают такой властью, наряду с полным суверенитетом, а другие страны должны подчиняться их желаниям. Эта доктрина подразумевает защиту действующих авторитарных режимов и подрыв демократий. И эта доктрина увязана с глобальной целью Путина: обратить вспять последствия распада СССР, расколоть трансатлантический альянс и пересмотреть политическую карту мира, которая сложилась после окончания холодной войне.

Возможность Москвы угрожать своим соседям позволяет ей заставить Запад сесть за стол переговоров, что стало очевидным в последние несколько недель.



Россия, по словам Путина, имеет абсолютное право на место за столом переговоров и участие в выработке решений по всем основным проблемам международной. Запад должен признать, что Россия входит в глобальный совет директоров. После того, что Путин считает унижением 1990-х годов, когда сильно ослабленная Россия была вынуждена подчиниться программе, разработанной Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, он в значительной степени достиг этой цели. Несмотря на то, что после аннексии Крыма Москва была исключена из Большой восьмерки, ее право вето в Совете Безопасности ООН и роль энергетической, ядерной и географической сверхдержавы гарантируют, что остальной мир должен учитывать ее мнение. Россия успешно восстановила свои вооруженные силы после войны с Грузией в 2008 году, и сейчас она является ведущей региональной военной державой, способной проецировать силу на весь мир.

Возможность Москвы угрожать своим соседям позволяет ей заставить Запад сесть за стол переговоров, что стало очевидным в последние несколько недель.

В представлении Путина применение силы вполне уместно, если Россия считает, что ее безопасность находится под угрозой. Интересы России столь же законны, как и интересы Запада, и Путин утверждает, что Соединенные Штаты и Европа пренебрегают ими. В большинстве своем Соединенные Штаты и Европа отвергли претензии Кремля, в центре которых —распад Советского Союза и особенно отделение Украины от России.

Когда Путин говорил о распаде СССР как о "великой геополитической катастрофе двадцатого века", то он сокрушался и о том, что 25 миллионов русских оказались за пределами России, и особенно — что 12 миллионов русских оказались в новом украинском государстве. Как он писал в опубликованном прошлым летом трактате длиной в 5 000 слов под названием "Об историческом единстве русских и украинцев", в 1991 году "люди в одночасье оказались за границей, оторванные, на этот раз действительно, от своей исторической родины". Это его эссе недавно было распространено в российских войсках.

Путин одержим идеей, что НАТО не просто принимает в альянс или помогает постсоветским государствам, — он может угрожать самой России. Кремль настаивает на том, что эта озабоченность основана на реальных опасениях. В конце концов, Россия неоднократно подвергалась вторжениям с Запада. В двадцатом веке во время гражданской войны 1917-1922 годов в нее вторгались союзные антибольшевистские силы (АНТАНТА —NT.) , в том числе и из США. Германия вторгалась дважды, что привело к гибели 26 миллионов советских граждан во Второй мировой войне. Путин недвусмысленно связал эту историю с нынешней обеспокоенностью России по поводу приближения инфраструктуры НАТО к российским границам и вытекающими из этого требованиями Москвы о гарантиях безопасности.

Однако сегодня Россия — ядерная сверхдержава, вооруженная новыми гиперзвуковыми ракетами. Ни одна страна — и в первую очередь ее более мелкие по размеру и слабые соседи — не имеет намерения вторгнуться в Россию. Более того, соседние с ней страны на западе имеют прямопротивоположную точку зрения и подчеркивают свою уязвимость перед вторжением со стороны России на протяжении веков. Соединенные Штаты также никогда не нападут, хотя Путин и обвинил их в стремлении "отрезать сочный кусок от нашего пирога". Тем не менее, историческое самоощущение собственной уязвимости находит отклик у населения России. Контролируемые правительством СМИ полны утверждений о том, что Украина может стать плацдармом для агрессии НАТО. И в своем прошлогоднем эссе Путин именно так и написал: Украину превращают в "плацдарм против России".

Путин также считает, что Россия имеет абсолютное право на сферу привилегированных интересов на постсоветском пространстве. Это означает, что ее бывшие советские соседи не должны вступать ни в какие союзы, которые считаются враждебными Москве, особенно в НАТО или Европейский Союз. Путин четко сформулировал это требование в двух договорах, предложенных Кремлем 17 декабря, которые требуют, чтобы Украина и другие постсоветские страны, а также Швеция и Финляндия, обязались соблюдать постоянный нейтралитет и не стремились к членству в НАТО. НАТО также должна будет вернуться к ситуации 1997 года, до своего первого расширения, выведя все войска и оборудование из Центральной и Восточной Европе. (Это сократило бы военное присутствие НАТО до уровня, существовавшего на момент распада Советского Союза). Россия также получит право вето на выбор внешней политики своих соседей, не входящих в НАТО. Это обеспечит приход к власти пророссийских правительств в странах, граничащих с Россией, включая, прежде всего, Украину.

Современная трактовка суверенитета в Кремле имеет заметные параллели с советской. Кремль считает, перефразируя Джорджа Оруэлла, что некоторые государства более суверенны, чем другие



Разделяй и властвуй

До сих пор ни одно западное правительство не было готово принять эти экстраординарные требования. В Соединенных Штатах и Европе широко распространена идея о том, что страны могут свободно определять как свое внутреннее устройство, так и свои внешнеполитические пристрастия. С 1945 по 1989 год Советский Союз отказал Центральной и Восточной Европе в самоопределении и осуществлял контроль над внутренней и внешней политикой членов Варшавского договора через местные коммунистические партии, тайную полицию и Красную армию. Когда страна слишком далеко отходила от советской модели — как Венгрия в 1956 году и Чехословакия в 1968 году — ее лидеры были смещены силой. Варшавский договор был альянсом с уникальным послужным списком: он вторгался только в свои страны.

Современная трактовка суверенитета в Кремле имеет заметные параллели с советской. Кремль считает, перефразируя Джорджа Оруэлла, что некоторые государства более суверенны, чем другие. Путин заявил, что только несколько великих держав — Россия, Китай, Индия и США — обладают абсолютным суверенитетом и могут выбирать, к каким союзам им присоединиться или , напротив, отказаться. Малые страны, такие как Украина или Грузия, не являются полностью суверенными и должны уважать строгости России, так же как Центральная Америка и Южная Америка, по словам Путина, должны прислушиваться к своему большому северному соседу. Россия также не ищет союзников в западном понимании этого слова, а ищет взаимовыгодные инструментальные и транзакционные партнерства со странами, такими как Китай, которые не ограничивают свободу действий России и не выносят суждений о ее внутренней политике.

Такие авторитарные партнерства являются элементом доктрины Путина. Президент представляет Россию как сторонника статус-кво, защитника консервативных ценностей и международного игрока, который уважает устоявшихся лидеров, особенно автократов. Как показали недавние события в Беларуси и Казахстане, Россия является той державой, которая готова оказать поддержку авторитарным правителям. Она защищала автократов как в соседних странах, так и далеко за их пределами — в том числе на Кубе, в Ливии, Сирии и Венесуэле. Запад, по мнению Кремля, вместо этого поддерживает хаос и смену режимов, как это произошло во время войны в Ираке в 2003 году и "арабской весны" в 2011 году.

Но в своей собственной "сфере привилегированных интересов" Россия может действовать как ревизионистская держава, когда считает свои интересы под угрозой или когда хочет продвинуть свои интересы, как показали аннексия Крыма и вторжения в Грузию и Украину. Стремление России быть признанной в качестве лидера и сторонника силовых режимов в последние годы становится все более успешным, поскольку поддерживаемые Кремлем наемнические структуры действуют от имени России во многих частях мира, как, например, в Украине.

Ревизионистское вмешательство Москвы также не ограничивается тем, что она считает своей привилегированной областью. Путин считает, что интересам России лучше всего служит раздробленный трансатлантический альянс. Соответственно, он поддерживает антиамериканские и евроскептические группы в Европе: поддерживает популистские движения левого и правого толка по обе стороны Атлантики; вмешивается в выборы, и в целом работает над усилением разногласий в западных обществах. Одна из его главных целей — добиться ухода Соединенных Штатов из Европы. Президент США Дональд Трамп пренебрежительно отзывался об альянсе НАТО и некоторых ключевых европейских союзниках США — в частности, о тогдашнем канцлере Германии Ангеле Меркель — и открыто говорил о выходе Соединенных Штатов из этой организации. Администрация президента США Джо Байдена усердно пыталась восстановить альянс, и действительно, спровоцированный Путиным кризис на Украине укрепил единство альянса. Но в Европе существует достаточно сомнений относительно долговечности обязательств США после 2024 года, и Россия добилась определенных успехов в укреплении евроскептиков, особенно через социальные сети.

Ослабление трансатлантического альянса может открыть Путину путь к реализации его конечной цели: отказ от либерального, основанного на правилах международного порядка, который после холодной войны продвигали Европа, Япония и США, в пользу более благоприятного для России. Для Москвы эта новая система может напоминать концерт держав XIX века. Она также может превратиться в новое воплощение Ялтинской системы, в которой Россия, США, а теперь и Китай делят мир на триполярные сферы влияния. Растущее сближение Москвы с Пекином сделало еще более громким призыв России к созданию порядка после Запада. И Россия, и Китай требуют новой системы, в которой они будут оказывать большее влияние в многополярном мире.

Системы девятнадцатого и двадцатого веков признавали определенные правила игры. В конце концов, во время холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз в основном уважали сферы влияния друг друга. Два самых опасных кризиса той эпохи — Берлинский ультиматум советского премьера Никиты Хрущева 1958 года и Кубинский ракетный кризис 1962 года — были купированы до начала военного конфликта. Но если нынешний кризис может служить показателем того, что Путин представляет себя как пост-западное мироустройство, то это значит, что этот мир будет представлять собой беспорядочный гоббсианский мир с небольшим количеством правил игры. В погоне за своей новой системой Путин стремится к тому, чтобы вывести Запад из равновесия, чтобы он гадал о его истинных намерениях, а затем удивить его, когда он начнет действовать.

Путин намерен подтвердить право России ограничивать суверенный выбор своих соседей и бывших союзников по Варшавскому договору и заставить Запад принять эти ограничения — будь то дипломатическим путем или военной силой



Перезагрузка по-русски

Учитывая конечную цель Путина и его уверенность в том, что сейчас самое время заставить Запад ответить на его ультиматумы, можно ли удержать Россию от нового военного вторжения в Украину? Никто не знает, что в конечном итоге решит Путин. Но его убежденность в том, что Запад на протяжении трех десятилетий игнорирует то, что он считает законными интересами России, продолжает оказывать влияние на его действия. Он намерен подтвердить право России ограничивать суверенный выбор своих соседей и бывших союзников по Варшавскому договору и заставить Запад принять эти ограничения — будь то дипломатическим путем или военной силой.



Это не означает, что Запад бессилен. Соединенные Штаты должны продолжать дипломатию с Россией и стремиться выработать приемлемый для обеих сторон modus vivendi без ущерба для суверенитета своих союзников и партнеров. В то же время, США должны продолжать координировать свои ответные действия с европейцами , в том числе и в плане увеличение издержек России (на проводимую ее политику).

Но очевидно, что даже если Европа избежит войны, возврата к ситуации, которая была до того, как Россия начала наращивать свои войска ( на границе с Украиной) в марте 2021 года, не будет. Конечным результатом этого кризиса может стать третья с конца 1940-х годов реорганизация евроатлантической безопасности. Первая — это была консолидация Ялтинской системы в два соперничающих блока в Европе (НАТО и Варшавский договор) после Второй мировой войны. Вторая возникла в 1989-1991 годах, с распадом коммунистического блока, а затем и самого Советского Союза, за которым последовало стремление Запада создать "цельную и свободную" Европу. Сейчас Путин своими действиями, направленными против Украины, прямо бросает вызов этому порядку.

Пока Соединенные Штаты и их союзники ожидают следующего шага России и пытаются сдержать вторжение в Украину с помощью дипломатии и угрозы жестких санкций, им необходимо понять мотивы Путина и то, что они предвещают. Нынешний кризис в конечном итоге связан с тем, что Россия перекраивает карту после холодной войны и стремится вновь утвердить свое влияние на половину Европы, основываясь на утверждении, что она тем самым гарантирует собственную безопасность. Возможно, на этот раз удастся избежать военного конфликта. Но до тех пор, пока Путин остается у власти, доктрина Путина будет действовать .

Источник: Foreign Affairs, 27 January 2022

АНЖЕЛА СТЕНТ — профессор—эмиритус Georgetown University, старший научный сотрудник Института Брукингса и бывший главный аналитик национальной разведки США по России и Евразии. Она автор книги Putin’s World: Russia Against the West and With the Rest — "Мир Путина: Россия против Запада и вместе с остальными.