Умер Леонид Куравлев

В начале января актера доставили с пневмонией в больницу в Коммунарке.

Его сын рассказывали, что отцу сделали тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат. Через две недели медики вылечили пневмонию у артиста, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Леонид Куравлев родился в 1936 году в Москве. В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа. Дебют в кино состоялся во время учебы — он сыграл в фильме «Сегодня увольнения не будет…» Андрея Тарковского и Александра Гордона.

За свою карьеру Куравлев снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди самых известных киноработ — роль Шуры Балаганова в картине «Золотой теленок», Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сантехника Афанасия Борщова в «Афоне».