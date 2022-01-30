Канцелярия президента Чехии уничтожила документ о взрывах во Врбетице

Канцелярия президента Чехия уничтожила документ о взрывах во Врбетице, в которых местные силовики подозревают сотрудников российской военной разведки (ГРУ). По данным чешских СМИ, о пропаже стало известно после того, как полиция решила проверить, был ли к бумагам доступ у кого-то, кто не имеет соответствующего допуска, например, приближенные президента Милоша Земана.

Представители канцелярии главы государства говорят, что ошибочно уничтожили секретный документ вместе с другими, подлежавшими ликвидации. В официальном сообщении, однако, об ошибке не говорится, отмечает «Радио Свобода»*. Там сказано, что все документы уничтожены в соответствии с процедурой.

Известно, что доклад о взрывах во Врбетице передали Земану в апреле 2021 года, незадолго до того, как чешское правительство официально сообщило, что подозревает россиян. В бумагах объяснялось, почему к этому могут быть причастны Александр Мишкин и Анатолий Чепига (известные также как Руслан Боширов и Александр Петров, те же люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей).

Земан, которого считают пророссийским политиком, ранее официально поддержал обвинения в адрес российской разведки, но признал, что есть и другие версии событий.

Взрывы на оружейном складе во Врбетице произошли осенью 2014 года. Тогда погибли 2 человека, был нанесён большой материальный ущерб. Россия категорически отрицает причастность к инциденту.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»