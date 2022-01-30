Великобритания намерена удвоить численность войск в Восточной Европе

Великобритания изучает возможность удвоить численность своих войск, размещенных в Восточной Европе. Как передает BBC, премьер-министр Борис Джонсон полагает, что развертывание дополнительных сил даст «четкий сигнал» Кремлю. По его словам, Лондон не потерпит «дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО».

«Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего», — добавил политик.

По официальным данным, сейчас около 1 000 британских военнослужащих размещены в Эстонии, примерно 150 — в Польше, более 100 — в Украине в рамках учебной миссии.

Как ожидается, на следующей неделе Джонсон переговорит по телефону с Владимиром Путиным. Помимо этого, в ближайшие дни Москву должны посетить министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и глава Минобороны Бен Уоллес.

Сообщения о подготовке Россией вторжения в Украину появились в зарубежной прессе осенью 2021 года. Позднее эту информацию подтвердили власти западных стран, сославшись на данные разведсообщества. Москва категорически отвергает обвинения в подготовке нападения, отмечая их голословность.

Фото: EPA / UPG

