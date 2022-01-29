Путин поручил Генпрокуратуре и Минюсту проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра

Президент России поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой и Советом по правам человека до 1 мая проанализировать законодательство об иностранных агентах и практику его применения. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», — говорится тексте.

В конце 2021 года в Госдуму были внесены два законопроекта, предусматривающих поправки в законодательство об «иностранных агентах». Авторы предлагают объявлять организации, людей и СМИ «иностранными агентами» не по решению Минюста, как сейчас, а по решению суда.

Также Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность.

«Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие “пытка” в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки, — сказано в перечне поручений.

Иллюстрация: Роскосвобода