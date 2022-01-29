Reuters узнал о поставках Россией к границе с Украиной запасов крови для раненых

Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к границе с Украиной, передает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников

По их словам, такие малозаметные детали имеют решающее значение для оценки, на каком уровне находится готовность РФ начать вторжение в Украину.

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что Россия перебросила к границе медицинские подразделения. Издание отмечает, что эти действия вызывают разную реакцию на Западе — если США считают это предвестием полномасштабной войны, то в Европе склонны полагать, что «Путин блефует».

Сообщения о готовящемся вторжении России в Украину появились в зарубежной прессе осенью 2021 года. Вскоре власти западных стран подтвердили эту информацию, ссылаясь на разведслужбы. В РФ категорически отвергают обвинения, называя их голословными.