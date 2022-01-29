Фильм «Навальный» получил два приза на фестивале «Сандэнс»

Лента была отмечена как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей, а также отдельно удостоилась приза зрительских симпатий в категории документальных фильмов.

Премьера «Навального» состоялась на «Сандэнсе» 25 января. Картина режиссера Дэниэла Роэра рассказывает об отравлении оппозиционного политика ядом из группы «Новичок», его лечении и возвращении в Россию.

Права на показ фильма принадлежат HBO Max. Компания «Амедиатека», которая распространяет продукцию этого стримингового сервиса в России, заявила, что не планирует переговоров о покупке прав на ленту «Навальный».