WP: Вторжение РФ в Украину приведет к росту мировых цен на продовольствие

Цена возможного вторжения России в Украину — не только война на территории восточноевропейской страны, но и рост мировых цен на продовольствие, пишет The Washington Post.

Украина — четвертый в мире поставщик пшеницы и кукурузы. Россия экспортирует сельхозпродукцию, металлы и топливо. В случае вторжения в украинском экспорте произойдет сбой, а если это случится с приостановкой еще более крупного экспорта российского зерна, то ситуация приведет к глобальным трудностям, пишет издание.

«Если кризис обострится до такой степени, что вызовет серьезнейшие санкции, удар может привести к резкому скачку цен и усугубить проблемы с глобальной цепочкой поставок из-за ухудшения ситуации на сырьевых рынках, включая газ и металлы никель, медь и платину, которые используют в производстве практически всего, от автомобилей до космических кораблей», — пишет The Washington Post.

По данным ООН, в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли на 28,1%, это самый высокий уровень за последние 10 лет. Из-за опасений по поводу вторжения в Украину фьючерсы на кукурузу в США находятся на максимальных значениях с июня прошлого года, а фьючерсы на пшеницу достигли рекорда за два месяца. Издание отмечает, что Украина поставляет зерно в том числе в нестабильные государства Ближнего Востока и Африки, где нехватка пищи может усугубить нищету и вызвать социальный взрыв.

В 2020 году половина пшеницы, потребляемой в Ливане, которая критически зависит от хлеба, была импортирована из Украины. В Йемен и Ливию из Украины поставляется 22% и 43% потребляемого ими зерна соответственно. Также восточноевропейская страна обеспечивает более 20% потребления пшеницы в Малайзии, Инжонезии и Бангладеш. В Египте проблемы с поставками из Украины могут начаться на фоне стремления местных властей свернуть субсидии на хлеб, при этом в 1977 году там произошли крупные уличные беспорядки из-за роста цен на продовольствие.

Глава консалтинговой компании «СовЭкон» Андрей Сизов сказал WP, что считает риск вторжения низким, но если это произойдет, и экспорт будет серьезно подорван, это будет означать большие проблемы для всех крупных импортеров продовольствия, особенно в Северной Африке, Иране, Судане, Афганистане и Египте.

Эксперты отмечают, что подобные опасения возникали в 2014 году во время аннексии Крыма, но тогда рынки быстро восстановились. Они отмечают, что до полномасштабного вторжения тогда не дошло. Между тем, большая часть украинской пшеницы производится в регионах у границы с Россией.

Что касается кукурузы, Украина поставляет в Китай более 8 млн тонн продукта, что составляет более четверти всего ее экспорта. Аналитики сообщили WP о слухах, что КНР наводит справки насчет поставок кукурузы из США на случай, если Украина не сможет выполнять поставки.

Еще одна вероятная проблема, по их словам – попытка Россией взять под контроль украинскую экономику путем блокирования экспорта из Черного моря, либо повышение экспортных пошлин для ограничения собственного производства пшеницы. В этом случае, уверены эксперты, повышение цен затронет весь мир.