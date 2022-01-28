Bloomberg: сокращение поставок нефти из РФ окажется действеннее «газового шантажа»

Вторжение в Украину спровоцирует энергетический кризис, более серьезный, чем тот, что уже обрушился на Европу, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что в ответ на санкции после нападения Владимир Путин может не только прекратить экспорт газа, но и снизить поставки сырой нефти, что напрямую ударит по мировому рынку.

По данным агентства, такая возможность обсуждается наряду с газовой проблемой. Россия в одностороннем порядке еще сильнее поднимет цены на нефть, если сократит добычу даже ненамного (сейчас это – 10 млн баррелей в день). Резкий скачок цен повлияет на потребителей в США, а также на администрацию Байдена, «которая по понятным причинам чувствительна к стоимости бензина».

Bloomberg предполагает, что в таком случае все будут давить на Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы те немедленно увеличили добычу нефти, и неизвестно, как бы те отреагировали. На рынках начинается паника, если резервные мощности снижаются или исчезают. Агентство пишет, что Россия может найти выгоду для себя от сокращения поставок нефти даже в финансовом плане – в зависимости от того, насколько вырастут цены на это топливо.

Угроза сокращения поставок газа в Европу открыто обсуждается разными ведомствами. Недавно администрация США заявила, что ищет новые каналы для снабжения Европы газом, но, пишет Bloomberg, «в глобальной системе не хватит незадействованного природного газа, который можно было бы перенаправить в Европу по разумной цене. Газ может течь по трубам только там, где есть существующая инфраструктура». Также издание напоминает об ограничениях на транспортировку СПГ, который легче переправить с помощью контейнеровозов – 60% этого рынка регулируется среднесрочными и долгосрочными контрактами. Кроме того, снижение поставок поднимет цены, о чем говорили политики ранее.

Но для России есть существенные недостатки в решении ограничить экспорт газа Европе. «Во-первых, это навсегда испортит отношения России с европейцами, и они больше не смогут утверждать, что «Газпром» «был надежным поставщиком на протяжении десятилетий». Кроме того, потребление топлива Европой играет центральную роль в российской экономике, пишет издание. В 2021 году природный газ составлял почти 13% от общего объема российского экспорта, что принесло в казну почти 62 млрд долларов. Большая часть газа «экспортируется по трубопроводам, которые идут с востока на запад, поэтому перенаправление его на более голодные рынки, такие как Индия или Китай, было бы очень дорогим и практически невозможным с точки зрения логистики». К тому же, считают аналитики, от скачка цен на газ Россия не выиграет, зато это может принести пользу американским экспортерам.

Несколько дней назад сообщалось, что британские политики ожидают серьезного скачка цен на газ и бензин, если Москва сократит поставки в ответ на санкции. Аналитики Goldman Sachs заявили, что Москва снизит эскорт газа, если в санкционный пакет включат «Северный поток-2».

Цены на нефть на мировом рынке растут. Накануне топливо марок Brent и WTI обновили максимумы за последние семь лет.

Фото: Neftegaz.ru