Reuters: сенаторы США хотят резко увеличить военную помощь Украине

Группа сенаторов работает над законопроектом, который резко увеличил бы военную помощь Украине, передает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, это пять демократов и пять республиканцев. Агентство не уточняет, на сколько они хотят увеличить отправки вооружения и оборудования, но пишет, что рост «существенный».

Ранее представитель Минобороны Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон готовится отправить Украине новые партии военной помощи. «Мы уже отправили три партии, следующие ожидаются», — сказал он, отказавшись назвать, какое конкретно вооружение или оборудование будет передано.

За последнюю неделю США отправили Украине три партии военной помощи: 22, 23 и 25 января. Общий вес отправленного оружия и оборудования составил около 300 тонн, сказал Кирби. Среди прочего это было около 90 тонн летального оружия, боеприпасы, оборудование оборонного значения.

Фото: Roland Balik / U.S. Air Force / Reuters