СМИ: Силовики начали отрабатывать версию об украинском следе в деле о взрыве автобуса в Воронеже

Спецслужбы начали отрабатывать версию о причастности «диверсантов из Украины» к взрыву автобуса в Воронеже в 2021 году. По данным СМИ, раньше ее не воспринимали всерьез.

Так, «Московский Комсомолец» заявил, что это «диверсия, которую устроили выходцы из Украины» «с целью дестабилизации обстановки в регионе». Подозреваемые якобы установлены и находятся не в России.

Baza пишет, что эта версия впервые появилась осенью прошлого года, но не рассматривалась всерьез. Тогда основной возможной причиной взрыва называли конфликт перевозчиков, также рассматривалась версия о технической неисправности автобуса. Об «украинских диверсантах» начали вновь говорить на фоне напряженности вокруг Украины.

Маршрутный автобус взорвался 12 августа 2021 года в центре Воронежа. В нем было 35 человек, 24 пострадали, двое погибли. Первой версией называли неисправность газового оборудования, но затем выяснилось, что автобус был дизельным. Уголовное дело по факту взрыва завели по статье об оказании небезопасных услуг. Сообщалось, что поражающих элементов на месте происшествия не обнаружено, версию о теракте не рассматривали.