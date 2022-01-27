Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

Внесение поправок в законодательство должен будет утвердить президент Касым-Жомарт Токаев.

Возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента в марте 2019 года. При этом он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о решении покинуть пост председателя АНК и передать полномочия действующему главе республики, а 5 января передал Токаеву главенство в Совете безопасности.

18 января 81-летний Назарбаев обратился к нации. Он заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает нынешний глава государства, а сам он — на пенсии.