Турчак призвал поставить в ЛНР и ДНР оружие

Россия должна поддержать самопровозглашенные Луганскую и Донецку народные республики отдельными видами вооружений, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», — цитирует его ТАСС.

«Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей в разы увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак», — сказал Турчак.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину. По мнению США, НАТО и их партнёров, Москва делает это под видом военных учений. В Кремле категорически отрицают обвинения в планах напасть на соседнюю страну.