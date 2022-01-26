Правозащитники: Полиция извинилась перед пострадавшими от ее действий 19 раз за 10 лет

Полицейские извинялись перед пострадавшими от их действий россиянами всего 19 раз за 10 лет. Об этом сообщил «Комитет против пыток», проанализировав такую практику.

Случаи в отчете собраны, начиная с 2012 года, когда вступил в силу приказ «О порядке принесения извинений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции». Авторы исследования говорят, что только в двух случаях полицейские извинялись по собственной инициативе или по инициативе ведомства в определенные приказом сроки. В 16 случаях пострадавшие добивались этого самостоятельно, еще в одном случае полиция извинилась после того, как пострадавший подал в суд иск о компенсации вреда.

«Комитет против пыток» сообщает, что уже трижды подал обращения в МВД о недостатках в реализации приказа. Ведомство отвечало, что приняло информацию к сведению, а также о том, что учет ведется в достаточном объеме.

В январе 2021 года на митинге оппозиции в Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии ударил ногой в живот женщину, которая вышла ему навстречу с вопросом, куда ведут задержанного. После общественного резонанса силовик пришел в больницу к пострадавшей, подарил цветы и сказал, что во время работы у него «запотело забрало», а также принес извинения. Дело против него не возбудили, а позже МВД сообщило, что не может установить его личность. Спустя полгода пострадавшая сообщила, что в ее дом незаконно проникли силовики. Администрация Лужского района Ленобласти проверяла условия жизни ее семьи и заявляла, что дети пострадавшей не были в армии.