NYT: Российская пропаганда активизировалась на фоне напряжения вокруг Украины

Россия активизировала кампанию по дезинформации, сообщает The New York Times. Теперь одно из основных мнений, которые продвигает пропаганда – о том, что на Украине готовятся атаковать ее русскоязычных жителей.

Издание пишет, что исследователи отмечают всплеск сообщений в соцсетях о подготовке Украиной «геноцида против русских жителей». Не отстают и прогосударственные российские СМИ: так, подразделение RT распространило видеозапись, на которой Владимир Путин говорит о том, что события на востоке Украины «напоминают геноцид». Издание News Front, которое Госдеп США связывает с российскими спецслужбами, сообщило, что Вашингтон якобы не считает массовые убийства геноцидом.

Также пропагандисты говорят о том, что США якобы готовят химическую атаку, связывают жителей западной Украины с нацизмом, и утверждают, что Россия стянула войска к границе для защиты русскоязычных жителей Украины и сдерживания НАТО.

Исследователи, на которых ссылается издание, говорят, что поток дезинформации по украинскому вопросу не иссякает с 2014 года. Но в конце 2021-го наблюдался всплеск подобных сообщений. Британская компания Logally, которая отслеживает сообщения российских чиновников и СМИ в соцсетях для борьбы с дезинформацией, заявила, что обвинений украинцев в национализме стало заметно больше с ноября 2021 года. 21 декабря резко возросло число сообщений о том, что США якобы планируют химическую атаку. Обвинения НАТО в планах атаковать русскоязычных жителей Украины достигли пика в декабре и резко выросли снова в середине января.

Большая часть пропаганды, по данным исследователей, нацелена на российскую аудиторию и пророссийски настроенных жителей Украины, чтобы усилить поддержку со стороны населения. В Logally заявили, что она будет нужна России в случае вторжения, «пока ее танки и артиллерия идут по полям или разрушают дома». Также подобные сообщения, как оказалось, пользуются популярностью в Африке и Южной Америке.

Ранее о кампании дезинформации в своем информационном бюллетене сообщил Госдеп США. Там заявили, что пропагандисты повторяют привычные темы, выставляя Россию жертвой действий США, обвиняя Запад в отходе от традиционных ценностей и описывая Вашингтон сторонником цветных революций.