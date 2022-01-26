На фестивале Sundance состоялась премьера фильма об Алексее Навальном*

Нервничаешь, ждешь этот фильм о Навальном, конечно, потому что он о тебе . О нас. И посмотрев его в ночи, конечно, уже не до сна. При этом там ничего нет, чего бы не знали люди, находящиеся в медиапотоке. И в этом разочарование. Но это очень внятно рассказанная история. От отравления до задержания. Самое ценное для меня- иллюзия, что ты можешь остановить время. Вот Навальный смеется, любит, на свободе, с Христо и командой они делают невозможное, раскрывая попытку его убийства, и кажется ничего не предрешено. Его еще не посадили. Политические часы еще можно переставить.
Для меня самое ценное- это микросекунды. Вот кадры, которые мы никогда не видели- он худой, как щепка, учится ходить в шарите.
Кадры, где вся команда узнает, что видимо это был «новичок»- и их это искренне поражает, всех поражает. Зачем?! Реакции -самое ценное в фильме
Кадры , как выбирали, кому звонить из убийц. После удавшегося пранка, химик Кудрявцев, который невольно сдал всю операцию, пропал. Оказывается, Певчих и Грозев ищут его до сих пор.
Сентиментальные кадры, как Юля и Леша живут в немецкой деревне в шврцвальде. И каждое утро кормят он- пони. Она- ослика. И все время смеются и флиртуют друг с другом, как люди которых только что чуть не разлучила смерть. Но не разлучила. А ты смотришь на это глазами человека из будущего. И в твои глазах решетки и фсин.
Леша и Даша фигачат первый тикток. И ты тоже смотришь на это глазами с решеткой. И вообще внимательно слушаешь Дашу, которая рассказывает , как с 13 лет думает , что будет , если папу убьют. Вспоминает, как папа не пришел на выпускной , потому что он был в тюрьме.
Мы узнаем, что Юля классно играет в шахматы, леша- в сall of duty, Даша предпочитает шоппинг. И мы знаем, что ничего этого они не могут делать вместе уже год.
На 1.05 навальный обвиняет Путина в государственном терроризме. Но вчера террористом уже официально его самого обвинил Путин.
На 1.23 они собираются в Москву. Время замедляется . И ты сам хочешь поставить на рапид, на самую медленную скорость. Потому что знаешь, что будет .
Навальный : - надо было разжиться теплой одеждой.
Адвокат Михайлова мрачно иронизирует: - Я думаю, тебе не придется мерзнуть.
Дальше полет. Его мы знаем поминутно, в фильме много включений Дождя. Помню в подробностях, как смотрю в эфирной аппаратной эти же самые кадры.
Навальный держит Юлю за руку, смотрит в окно- даже за маской на крупном плане видно, как он нервничает
Погранконтроль.
Not give up
Не сдавайтесь. В конце он говорит на русском. Последние слова записаны заранее. В том же пабе и на том же фоне, что и его главный стендап в фильме про Дворец Путина. На русском, потому что это он говорит, конечно, не зрителям cnn: «Все , что нужно для торжества этих плохих людей- бездействие. Поэтому бездействовать нельзя"
* Алексей Навальный внесен росийскими властями в список террристов и экстремистов, все его организации на территории РФ запрещены
** Расследовательское сообщество Bellingcat, исполнительным директором которого ялвляется Христо Грозев, внесена властями РФ в реестр иностранных аентов
*** Телеканал "Дождь" властями РФ признан СМИ — выполняющим функцию иностранного агента