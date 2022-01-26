#Кино/Власть

На фестивале Sundance состоялась премьера фильма об Алексее Навальном*

26.01.2022

Этот фильм — совместная работа двух американских кабельных каналов —CNN и HBO Max , рассказывает историю отравления Алексея Навального* глазами его самого, его семьи и расследователя Христо Грозева**. Билеты на два показа фильма, в том числе и в виртуальном кинозале, полностью проданы