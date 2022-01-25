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«Коммерсантъ»: Роскомнадзор создаст систему блокировки звонков с подменных номеров

25.01.2022

В прошлом году злоумышленники таким способом украли у российских абонентов около 45 миллиардов рублей

Мобильные операторы уверяют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги.

«Коммерсантъ» обнаружил на портале госзакупок, что подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров в сетях операторов связи невозможной. Работы проводятся под шифром «Идентификация», контракт стоимостью 8,2 млн руб. заключён 29 декабря 2021 года.

Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные о победителе не опубликованы.

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