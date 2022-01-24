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Правозащитники сообщили о похищении в Чечне младшей сестры блогера Хасана Халитова

24.01.2022

Сам он ранее покинул Россию из-за политического давления

Младшая сестра оппозиционного чеченского блогера Хасана Халитова находится у сторонников Рамзана Кадырова, сообщают правозащитная ассоциация VAYFOND и диссидент Тумсо Абдурахманов. По словам последнего, Халитов рассказал ему, что получил от сторонников главы Чеченской Республики фотографии младшей сестры, замужней женщины, в непристойном виде.

«Требования к Халитову — немедленно прекратить деятельность, в противном случае фотографии появятся в интернете. Данная информация проверенная и достоверная», — говорится в сообщении.

Сам Халитов сейчас находится в Турции.

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