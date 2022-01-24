СМИ сообщили о возможных поставках из РФ в Донбасс контейнеров для урана под видом лекарств

Как передает «Радио Свобода»*, тогда привезли более 97 тонн груза. Местное телевидение, контролируемое властями, сообщало, что речь идет о лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения и медоборудовании — томографах, маммографах и рентген-аппаратах.

В кадр попали большие деревянные ящики с логотипом компании UJP Praha. Источник издания в Минздраве ДНР рассказал, что они получают такое же оборудование (включая западного производства), что и российские больницы.

На сайте чешской компании говорится, что из медоборудования она производит лишь аппараты для лучевой терапии. Основное направление деятельности — это атомная промышленность (транспортировка и подготовка к длительному хранению обедненного или природного урана и других радиоактивных материалов, исследования и разработки в области выносливости металлических сплавов на атомных электростанциях или в химической промышленности).

При этом директор UJP Praha Яромир Сгейбал сообщил «Радио Свобода»*, что у его компании нет торговых контактов с самопровозглашенными республиками, однако она продает оборудование во всех страны бывшего СССР: «В Российской Федерации и Украине работают несколько десятков наших аппаратов лучевой терапии, которые используются для лечения онкологических пациентов, а также пациентов, в организме которых проходят сильные воспалительные процессы неонкологического характера. Подобное оборудование используется также в метрологических институтах для калибровки медицинских дозиметрических устройств. Последний раз мы осуществляли такие поставки в Луганск в 2004 году: тогда речь шла о заказе украинского правительства, которое приняло решение закупить оборудование лучевой терапии для Луганска», — заявил бизнесмен.

Сгейбал исключил поставку в Луганск и Донецк контейнеров для хранения и транспортировки радиоактивных материалов, поскольку UJP Praha не отправляла туда своих экспертов.

Издание отмечает, что в мае 2017 года ФГУП «ПО "Маяк"», входящее в ядерный оружейный комплекс России, получил из Праги контейнеры для радиоактивных материалов, а АО «Энергомонтаж интернешнл», которое занимается строительством и ремонтом объектов промышленной энергетики, — три радиоактивных источника гамма-излучения.

На сайте госзакупок UJP Praha упоминается в четырех случаях, и все они связаны с ремонтом или поставкой запчастей для гамма-терапевтического аппарата TERABALT.

России направляет так называемые гуманитарные конвои в Донбасс с августа 2014 года. По официальным данным, туда доставляется медоборудование, медикаменты, стройматериалы, продовольствие и другие товары первой необходимости.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: стоп-кадр из репортажа телеканала «Оплот»