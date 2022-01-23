Адвокат Вадим Прохоров: Позор судейского корпуса

Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.

Очевидно, что произошло это в результате потрясающих по своей наглости заявлений с угрозами со стороны Рамзана Кадырова, оставленными без какой-либо надлежащей оценки федеральными властями.

В данном случае с Кадыровым всё давно ясно - тут нет вопросов. Нет особых вопросов и к режиму кремлёвского обнуленца - который из шкурных интересов содержит Кадырова как боевого и местами полезного мракобеса.



Удивляет меня другое...

Любое нормальное профессиональное сообщество коллег обычно стремится защищать свои корпоративные интересы - сложившиеся еще в Средневековье цеха, гильдии, позднее ассоциации и иные профессиональные корпорации.



Одной из самых мощных професссиональных корпораций во всем мире является судейское сообщество.

Элементарный инстинкт самосохранения заставляет поддерживать коллег и подставлять им дружеское плечо. В конце концов, теми или иными судебными решениями всегда кто-то бывает недоволен, необходима охрана со стороны государства и помощь коллег.

Ведь неприкосновенность судей (в том числе находящихся в отставке) и их защита формально гарантированы статьёй 122 Конституции, федеральными законами "О статусе судей в РФ" и "О судебной системе РФ", целым рядом иных нормативных актов.



Ну, с государством всё понятно: Путин "поднял Россию с колен" и поставил её на четвереньки перед Кадыровым.



А что же коллеги-судьи??

Где гневные заявления по данной ситуации Совета судей, председателей Верховного и Конституционного судов, иных коллег??



Молчание!! Ни одного заявления коллег-судей в поддержку Сайди Янгулбаева.

Они что - все боятся Рамзана Кадырова? Но всех ведь на мостах не перестреляешь и в Чечню под пытки не вывезешь - особенно если выступить коллективно.

Но - молчат...

Очевидно, предпочитают не рисковать карьерой и не высовываться.

Ну что ж, "ваши чести": колокол уже звонит и по всем вам! Отсидеться в кустах не удастся - логика развития тоталитарной системы неизбежно приведет и к наездам на судей.



Но главное здесь - очевидная полная потеря самоуважения судейского корпуса России.

Если вы сами себя не уважаете, то почему мы дожны уважать вас??



