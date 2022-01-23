Байден обсудил с командой по нацбезопасности Россию и ситуацию на Украине

Очно присутствовал советник по нацбезопасности Джейк Салливан, некоторые члены совета подключились по закрытой связи. Джо Байдену доложили о текущем состоянии «операции российских военных на границе Украины». Участники обсудили усилия по деэскалации ситуации с помощью дипломатии, а также меры сдерживания. Пресс-релиз Белого дома опубликовал в Twitter журналист CNN Дональд Джадд.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Энтони Блинкен доложит Байдену об итогах встречи с главой МИДа России Сергеем Лавровым, которая прошла в Женеве 21 января.