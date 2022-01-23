МИД Британии заподозрил Москву в планах привести к власти в Киеве пророссийского политика

«Мы получили информацию, указывающую на то, что российские власти рассчитывают привести к власти в Киеве пророссийского лидера, в то же время раздумывая нападать ли им и оккупировать Украину», — говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел Соединенного Королевства. По данным ведомства, в качестве кандидата рассматривается бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Помимо него российская разведка изучает кандидатуры бывших первых вице-премьеров Сергея Арбузова и Андрея Клюева, бывшего замсекретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-премьера Николая Азарова.

В свете этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Москву к деэскалации, прекращению «кампании агрессии и дезинформации» и следованию пути дипломатии.

МИД России в ответ попросил Лондон «прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

Евгений Мураев заявил, что находится в российских санкционных списках. «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой “оккупационного правительства” — это вопрос к мистеру Бину», — сказал он изданию «Страна.ua».

Сообщения о планах России вторгнуться на территорию Украины стали появляться в западной прессе с осени 2021 года. позднее эту информацию подтвердили разведслужбы западных стран. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.