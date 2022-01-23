Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме и Путине

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морских сил ФРГ назначен его заместитель контр-адмирал Ян Кристиан Каак, передает Reuters.

Шенбах на конференции в Индии, которая прошла накануне, заявил, что Крым навсегда потерян для Киева и «никогда не вернется». Также он сказал, что Владимир Путин, поддерживая слухи о возможном вторжении России на Украину, лишь хочет, чтобы Запад уважал его. «И, боже мой, оказать кому-то уважение стоит совсем недорого, даже ничего не стоит… Очень легко оказать ему уважение, которого он реально требует — и, вероятно, также заслуживает», — добавил вице-адмирал.

Заявление главкома вызвало критику со стороны немецких МИДа и Минобороны, а МИД Украины вызвал посла ФРГ.

«Мои опрометчивые высказывания в Индии… создают дополнительную напряженность вокруг моего ведомства. Я считаю этот шаг [отставку] необходимым для предотвращения дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего ФРГ», — заявил Шенбах позднее.