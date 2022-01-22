США попросили РФ не публиковать их ответ на предложения по гарантиям безопасности

США попросили Россию не публиковать письменный ответ на требования по гарантиям безопасности, который они обещали предоставить на следующей неделе, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. При этом, по их словам, в Госдепартаменте не исключают, что Москва все равно решит предать документ гласности.

По информации издания, хотя в письме Вашингтон откажется от основных требований России, в Белом доме считают, что отправка официального ответа будет полезна, поскольку его увидит Владимир Путин. «Это в наших интересах, чтобы человек, который принимает единоличные решения в России, ознакомился с нашей позицией и решил, как двигаться дальше», — говорит источник газеты в администрации Джо Байдена.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве договорились, что Вашингтон предоставит Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров говорил, что считает правильным обнародовать этот документ и попросит американскую сторону дать согласие на публикацию.