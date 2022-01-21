Врач больницы в Сургуте напал на журналистов «Новой газеты»

Заместитель главврача Сургутской клинической травматологической больницы Андрей Матвеев напал на журналистов «Новой газеты», когда они пришли туда готовить материал о случаях суицида среди медперсонала этого медучреждения, сообщает издание.

На корреспондентов «Новой газеты» напали в больнице Сургута. Они снимали там репортаж о самоубийствах среди медперсонала. pic.twitter.com/4UB83qjw41 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 21, 2022

Изольда Дробина и Арден Аркман находились возле отделения анестезиологии и попросили у проходившего мужчины в белом халате комментарий по поводу гибели двух медсестер отделения, покончивших с собой в конце 2021 года. Как сообщает «Новая», мужчина молча ушел, но вскоре вернулся и напал на фотокорреспондента Ардена Аркмана. Врач повалил его и попытался разбить камеру, а позже переключился на корреспондента Изольду Дробину.

«Я попыталась отвести назад его правую руку, которой он бил Ардена. В итоге он оставил лежащего на земле Ардена и «подарил» свое внимание мне», — рассказала она. По ее словам, Матвеев ударил ее по лицу. Камера Аркмана частично повреждена.

Журналисты подали заявление в полицию. При этом медосвидетельствование они были вынуждены проходить у подчиненных нападавшего.

21 октября 2021 года 41-летняя медсестра Сургутской травматологической больницы Аяжан Ташмагабетова покончила с собой. Издание Znak.com со ссылкой на ее коллег писало, что женщина жаловалась на условия труда и длительные смены без коронавирусных надбавок. После этого, по словам коллег, руководство больницы начало травлю медсестры.

За Ташмагабетову заступалась 49-летняя медсестра Ираида Петрова. Она покончила с собой в декабре. По факту гибели Ташмагабетовой возбуждено дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК). По факту гибели Петровой Следственный комитет проводит проверку.

Фото: кадр из видео «Новой газеты»

