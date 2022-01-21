Минобороны Украины: Россия перебрасывает военную технику в ДНР и ЛНР

Россия перебрасывает военную технику на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявили в главном управлении разведки украинского Минобороны.

Ведомство утверждает, что с начала января с российской территории туда вывезли уже более 7 тыс. тонн топлива, танки, боеприпасы, самоходные артиллерийские установки и другую технику. Перевозка, говорится в заявлении, осуществляется тайно, по железной и автомобильным дорогам.

Также, заявили в ведомстве, Россия активно набирает наемников через призывные центры. После подготовки их отправляют в Донецк и Луганск.

Ранее США говорили о возможной подготовке провокации с российской стороны, которая оправдала бы вторжение на Украину. Кремль опровергает планы подготовки нападения. О подставной операции на востоке Украины сообщал также телеканал CNN. В декабре 2021 года «Медуза»* писала о наборе людей с боевым опытом в Москве и Донецке в «оплачиваемую командировку в Украину».

*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.