В Женеве завершились переговоры Лаврова и Блинкена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарём Соединенных Штатов вопрос о гарантиях безопасности для Москвы. Он сказал, что не ожидает от встречи «прорыва», но надеется, что она поможет прояснить позицию Вашингтона.

Энтони Блинкен со своей стороны сказал, что сегодняшние переговоры — часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он повторил, что в случае вторжения Москва встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему граждан США, находящихся в российских колониях. Госсекретарь тоже сказал, что не ожидает разрешения всех разногласий за один раз, однако необходимо продолжать поиск дипломатического урегулирования конфликта.

Фото: AP