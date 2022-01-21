Reuters: «Спутник V» защищает от штамма «омикрон» лучше вакцины Pfizer

Вакцина «Спутник V» помогает вырабатывать больше антител к штамму коронавируса «омикрон», чем препарат Pfizer. Об этом говорят предварительные результаты российско-итальянского исследования, которое финансируется РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций), пишет Reuters.

Ученые из института им. Спалланцани в Италии и центра им. Гамалеи в Москве исследовали сыворотку крови участников. 51 человек был вакцинирован «Спутником V», 17 исследуемых получили прививки Pfizer. Образцы, взятые через три-шесть месяцев после введения второй дозы вакцины, показали разную устойчивость к «омикрону».

У тех, кто был привит «Спутником V», уровень антител к этой разновидности COVID-19 был выше, чем у тех, кто вакцинировался препаратом Pfizer. Так, нейтрализующие антитела обнаружили в крови 74,2% привитых российской вакциной и у 56,9% людей, получивших вакцину Pfizer.

Предварительный отчет отмечает, что необходимость третьей, бустерной дозы вакцины, становится очевидна. Ранее представитель РФПИ заявлял, что использование «Спутника лайт» в качестве повторной прививки дает более сильный иммунный ответ, чем применение только двух доз «Спутника V».

Одна из сторон исследования, Центр им. Гамалеи, создал вакцину «Спутник V». Финансирующий российско-итальянские разработки РФПИ продвигает отечественные вакцины. В октябре 2021 года РФПИ опровергал сообщения The Sun о том, что производители «Спутника V» могли воспользоваться при его создании формулой препарата AstraZeneca.

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в десятках российских регионов. Заболеваемость несколько дней бьет рекорды. Так, 21 января в стране, по официальным данным, выявили 49 513 новых случаев инфекции – это максимум с начала пандемии.