Байден: «Россия заплатит высокую цену за вторжение на Украину»

Россия заплатит высокую цену, если какие-либо ее силы перейдут границу с Украиной, заявил президент США Джо Байден. Его слова передает Bloomberg.

По словам Байдена, подобный шаг РФ вызовет «суровый и скоординированный экономический ответ». Американский лидер отметил, что подробно изъяснил эту позицию Владимиру Путину и ранее обсудил ее с союзниками.

По данным СМИ, Москва стянула к российско-украинской границе около 100 тыс. военнослужащих. Кремль отрицает сообщения о готовящемся вторжении.

Как отмечает Bloomberg, 19 января Джо Байден сказал, что США и союзники еще не договорились, как именно привлечь Россию к ответственности в случае «незначительного вторжения», и реакция будет зависеть от масштаба происходящего. По мнению журналистов, это и побудило Белый дом заявить о том, что Москву ждет суровый ответ при пересечении границы любыми подразделениями. В Киеве, между тем, не остались удовлетворены заявлениями Байдена – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «незначительных вторжений не бывает».

Сегодня, 21 января, госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Речь пойдет о гарантиях безопасности.

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