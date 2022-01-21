США обвинили руководство Белоруссии в воздушном пиратстве из-за самолета Ryanair

Минюст США обвинил гендиректора «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников белорусских спецслужб в воздушном пиратстве из-за инцидента с самолетом Ryanair, на котором в мае 2021 года летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега.

Власти Белоруссии «сфабриковали угрозу», чтобы заставить самолет сесть в Минске, говорится в сообщении Минюста. Целью был арест политического журналиста и активиста, «критиковавшего правительство Белоруссии», а также его подруги.

«Мы намерены привлечь к ответственности основных участников этого шокирующего заговора с целью совершения воздушного пиратства, которое не только нарушило международные нормы и уголовное законодательство США, но также потенциально поставило под угрозу жизни четырех граждан США и множества других пассажиров, находившихся на борту», — цитирует РБК прокурора Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

В обвинительном заключении говорится, что Чуро лично инструктировал диспетчеров, какие указания дать самолету для посадки в Минске. Роль Казючица, по мнению Минюста США, заключалась в том, чтобы обеспечить фальсификацию отчетов и скрыть причастность белорусских спецслужб.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске 23 мая 2021 года. Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу сняли с рейса и задержали. Позже суд арестовал обоих. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, публикации личных данных силовиков и разжигании социальной вражды и розни.

Протасевич признал вину, однако его родители считают, что из их сына выбили показания. Сапега, по словам ее семьи, пошла на сделку со следствием. В июне обоих перевели из СИЗО под домашний арест.