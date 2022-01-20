Кассационный суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Как передает «Интерфакс», прокурор заявил, что вина Алексея Навального доказана, а доводы адвокатов — не обоснованы.

Сам Навальный в заседании не участвовал, так как находится в колонии по уголовному делу «Ив Роше» от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

Уголовное дело о клевете было возбуждено против оппозиционера в июне 2020 года. Основанием стали слова политика в адрес людей, снявшихся в агитационном ролике RT за поправки к Конституции. Навальный назвал их «продажными холуями» и «предателями».

По версии следствия, это оскорбило снявшегося в видео ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Привлеченные эксперты подтвердили, что речь идет не о клевете, а об оценочном суждении. Однако в феврале 2021 года суд признал Навального виновным, приговорив к штрафу в 850 тысяч рублей, который оппозиционер выплатил в полном объёме.

На днях стало известно, что до конца января в российский суд поступит новое уголовное дело против Алексея Навального. Оно включает в себя обвинения в финансовом мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела процесс о клевете на ветерана.

Фото: Instagram Алексея Навального