НАТО готовится провести крупнейшие с 1980-х учения за Полярным кругом

Крупнейшие военные учения в Заполярье пройдут в марте. Тренировки Cold Response-2022 организует НАТО.

Об этом в Twitter заявило постоянное представительство США в альянсе. В сообщении отмечается, что участниками станут 35 тыс. военных из 28 стран, также к тренировкам привлекут американский авианосец.

13 января российский Северный флот сообщил, что Норвегия уведомила Россию о грядущих учениях в марте или апреле. Страны ОБСЕ, в том числе РФ, приглашены быть наблюдателями. Тренировки должны состояться в Норвежском море, а также на севере и в центре Норвегии. Они станут крупнейшими для этой страны с 1980-х годов и самыми крупными для НАТО в текущем году.