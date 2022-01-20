ЦРУ не выявило причастности России к «гаванскому синдрому»

ЦРУ не подтвердило причастности России, Кубы или других стран к появлению «гаванского синдрома» у дипломатов США. По данным источников The New York Times, промежуточные итоги расследования показали, что большинство из 1 тыс. случаев странного заболевания вызваны «экологическими причинами, неустановленными болезнями и стрессом». То, что какое-то государство в ходе длительной кампании наносит вред американским дипломатам, там назвали маловероятным.

По данным издания, многие жертвы загадочного синдрома назвали такие выводы оскорбительными и заявили, что это не может быть окончательной точкой в вопросе.

Politico со ссылкой на трех сотрудников разведки сообщает, что есть еще около двух десятков случаев, которые пока не получается объяснить какой-то конкретной причиной. «Мы не исключаем возможности участия иностранного субъекта в некоторых эпизодах», - заявил один из собеседников издания. Он добавил, что при этом не удалось выявить какое-либо новое оружие, в том числе «оружие направленной энергии», о котором говорят несколько лет в связи с этим синдромом.

В 2016 году несколько сотрудников дипмиссии США на Кубе заявили о странном недомогании: у них отмечались головная боль, бессонница, тошнота, головокружение и повреждения мозга. Позже о подобных состояниях сообщали американские дипломаты в Австрии, России, Вьетнаме и Индии. В 2020 году ученые США назвали вероятной причиной использование «микроволнового оружия» и отметили, что Россия проводит подобные исследования.

Кремль отрицает причастность к «гаванскому синдрому». Между тем, в США принят закон о компенсациях пострадавших от синдрома на покрытие медицинских расходов, а глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре 2021 года пригрозил ФСБ и СВР последствиями в случае, если связь недомогания с действиями Москвы подтвердится.

Фото: AFP

