Bloomberg: Киев намерен увеличить размер госзаимствований из-за опасения войны

Украина может поднять стоимость государственных заимствований из-за опасения войны с Россией. Как пишет Bloomberg, еще в декабре 2021 года Нацбанк Украины говорил о возможном повышении процентных ставок. За прошлый год показатель поднимался пять раз, и к концу года сообщалось о планах продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Пять из девяти опрошенных изданием экономистов считают, что ставка вырастет до 9,5%.

На данный момент гривна является одной из валют с худшими показателями с начала года. За две трети января она упала на 3,8% по отношению к доллару США. Аналитики отмечают, что в этой ситуации большую роль сыграл также рост инфляции в стране. По их мнению, ключевые отрасли Украины страдают от высоких цен на энергоносители, а не слишком активное восстановление экономики играет против роста ставки.

В частности, собеседники Bloomberg говорят о том, что на рынки повлияла эскалация давления на Украину на прошлой неделе. «Сейчас было бы неплохо, если бы Нацбанк дал сигнал, чтобы немного успокоить ситуацию», - заявил глава отдела макроэкономических исследований инвесткомпании ICU Виталий Ваврищук.

О наращивании группировки российских войск у границы с Украиной говорят несколько месяцев. Накануне на пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что ситуация может быстро выйти из-под контроля и пригрозил Кремлю санкциями. Москва опровергает новости о подготовке вторжения в Украину.