США одобрили передачу Украине вооружения из прибалтийских стран

Члены НАТО в Балтии подали запросы в Госдеп в последние несколько недель, в документах говорилось о том, что они могли бы передать Киеву часть имеющегося у них оружия американского производства. Издание ссылается на источник в администрации США и отмечает, что это могут быть противотанковые средства и ракеты класса «земля-воздух».

Разрешение США на передачу вооружения требуется по правилам контроля экспорта. Politico пишет, что в ближайшее время администрация Джо Байдена также начнет поставки на Украину противотанковых ракет и боеприпасов. Их общая сумма составит $200 млн.

Члены альянса НАТО обосновывают свои действия угрозой вторжения российских войск на украинскую территорию. С осени 2021 года сообщается о наращивании группировки РФ в приграничных областях. В Кремле отрицают подготовку вторжения.

Ранее в январе США одобрили военную помощь Киеву, в рамках которой передадут радары и морское оборудование. После этого российская дипмиссия заявила, что Штаты должны отказаться от новых поставок оружия Украине и от «нагнетания напряженности». В 2021 году, сообщает Politico, США передали Киеву оружие и военную технику на $650 млн – это максимум с 2014 года. Также поставить вооружение Украине намерена Великобритания.

19 января на пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что ситуация «может легко выйти из-под контроля» и пригрозил Кремлю «невиданными санкциями». Днем ранее Госдеп назвал новым риском совместные учения России и Белоруссии. CIT сообщала, что российские войска на этих тренировках замечены в 90 км от Киевской области Украины.